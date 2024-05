Come riporta Sky Sport, oggi potrebbe essere l’ultimo giorno di Allegri in bianconero. Notizia clamorosa se si pensa che solo ieri il tecnico ha alzato l’ennesima Coppa Italia contro l’Atalanta. Secondo Sky non è piaciuta alla dirigenza la reazione di Max nel post partita e durante la premiazione. Questo il motivo per il quale il rapporto potrebbe terminare già oggi, prima della fine del contratto e della fine della stagione. I dirigenti bianconeri in queste ore stanno riflettendo sul da farsi.