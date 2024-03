Veiga: “Ecco il vero motivo del perché non ho scelto Napoli”

Si torna a parlare di Gabri Veiga, il centrocampista ex Celta Vigo che in estate ha rifiutato il Napoli per andare all’Al-Ahli, club saudita. Al momento il giocatore sta recuperando da un infortunio ed è rientrato in Spagna per curarsi. L’edizione odierna di As ha pubblicato un’intervista a lui fatta, in cui si parla di questa trattativa estiva”

“Nel calcio molte squadre hanno diverse liste di preferenze per le posizioni, ovviamente abbiamo anche ricevuto un’offerta dal Napoli che è una grande squadra, mi piaceva il progetto del Napoli, tipico di una squadra che gioca la Champions. Ma nel calcio tutto cambia in tempi brevi e la mia visione verso il club per X motivi è cambiata. Quindi ho pensato che non sarebbe stato il luogo adatto per sentirmi importante, né per continuare a crescere dopo una stagione molto importante. Alla fine penso di essere un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante ed avere fiducia, cosa che a Napoli non la sentivo. Soprattutto, avevo intenzione di provare un nuovo posto, quale può essere l’Arabia Saudita. Ma non ho nessun rancore verso il Napoli, inoltre gli auguro il meglio perché penso sia un grande club, penso però di aver preso la scelta giusta per crescere“.