Sudakov rivela: “Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli a gennaio”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela un importante retroscena del mercato invernale del Napoli. Ci si riferisce ad alcune dichiarazioni di Georgiy Sudakov, stellina dello Shakhtar Donetsk, ai media ucraini. In queste, riferisce di alcune proposte di mercato arrivate a gennaio, di cui una proprio dal club azzurro.

“Non so di trattative di Galatasaray, Manchester City e Barcellona. So che delle proposte ufficiali sono arrivate da Juventus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, me lo ha detto l’ad. All’inizio ero un po’ turbato, poi ho compreso le ragioni del club: non ho dato il massimo e vuole ricavare il massimo da una mia cessione. Quindi ho accettato il rinnovo fino al 2028, con un ingaggio superiore e delle condizioni favorevoli. Alcuni hanno detto che il club mi ha lanciato un osso, ma non è così. L’ad mi ha anche detto che tra 6 mesi o un anno andrò in Europa. Mi fido di lui e del presidente”.