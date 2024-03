Lobotka: “2023 anno strano, ma non siamo il Barcellona o il Real. Futuro? Sono contento a Napoli, ma non so cosa accadrà”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è stato premiato come calciatore slovacco del 2023. Per lui, si tratta del primo riconoscimento come tale, dopo essere arrivato secondo nell’anno 2022, e terzo in occasione degli anni 2018 e 2019. A margine della premiazione, l’ex Celta Vigo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“È una gioia indescrivibile, sono contento di questo riconoscimento, per me è uno stimolo in più. Quando inizi a giocare, sogni di poter conseguire questo riconoscimento. È un premio per la stagione dello scorso anno. Questo 2023 è un po’ strano, con una prima parte bellissima ed una seconda un po’ meno. Ma siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid. Non siamo a quei livelli, ma sulla buona strada per raggiungerli. Hamsik? Ha vinto 8 volte questo riconoscimento, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno per lo scudetto con il Napoli. Futuro? Sono felice a Napoli, vedremo poi cosa accadrà in futuro. Sono contento degli apprezzamenti di Xavi nei miei confronti, mi hanno reso felice. Lui era il mio idolo”.