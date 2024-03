Gazzetta – Lindstrom inconsistente, valutazione negativa per il danese

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport critica il mercato del Napoli evidenziando numerosi errori e mancati colpi, con diversi giocatori che non hanno soddisfatto le aspettative. Tra questi, si segnala in particolare Lindstrom, il quale sembra essere destinato a una valutazione negativa. Inizialmente, si pensava che le sue prestazioni fossero influenzate da un equivoco tattico, ma questa spiegazione è stata smentita direttamente da De Laurentiis. Lindstrom, fino ad ora, è stato considerato inconsistente e ha avuto poche opportunità per giocare regolarmente, il che ha contribuito a peggiorare la sua situazione.