Gazzetta – Il Napoli punta a 3 gioielli del Bologna, la situazione

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sembra sempre più probabile che Victor Osimhen lasci il Napoli durante l’estate, considerando la clausola da 130 milioni inserita nel suo nuovo contratto.

In caso di partenza del giocatore nigeriano, il Napoli cercherà un attaccante di alto livello per sostituirlo. Secondo quanto annotato da Meluso e Micheli, i potenziali obiettivi includono David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord. Inoltre, con il Bologna, le trattative potrebbero estendersi a più fronti, considerando l’interesse per Calafiori in difesa e Ferguson a centrocampo.