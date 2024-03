Igor Tudor è in procinto di diventare il nuovo allenatore della Lazio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ex allenatore di Verona e Marsiglia avrebbe richiesto un contratto fino al 2025, una richiesta che coincide con le proposte di Lotito. Oltre all’aspetto contrattuale, è stato discusso anche il progetto tecnico ed economico. Tudor è noto per la sua esperienza nel sistema di gioco 3-4-2-1, ma è in grado di adattarsi anche al 4-3-3