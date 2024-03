FOTO – Svelata la nuova divisa dell’Italia per Euro2024. Debutto a marzo

La Nazionale italiana di calcio, con alcuni post diffusi sui propri profili social in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas, ha svelato la nuova divisa home. Si tratta di una maglietta che ricalca il classico blu Savoia con delle strisce azzurre vicino ai fianchi. Sul retro, si può osservare la citazione: “L’Italia chiamò”. Questa sarà la casacca con la quale la selezione guidata da Luciano Spalletti prenderà parte ad Euro2024. Il debutto arriverà in occasione delle amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, rispettivamente fissate per il 21 ed il 24 marzo.