“Sarò Con Te”, a Salerno la polizia scorta il cinema: ecco cosa è successo

Al cinema è arrivato finalmente “Sarò Con Te“, il film sul terzo scudetto del Napoli. La prima del film si è tenuta ieri Sabato 4 Maggio, data in cui gli azzurri conquistarono il tricolore nella passata stagione. Secondo Il Mattino durante la proiezione al cinema “The Space” di Salerno, la Digos ha effettuato più di qualche controllo. Qualche giorno fa c’è stata un po’ di tensione da parte di alcuni supporter granata, che non avrebbero accettato la proiezione.

Alla fine è andato tutto bene, senza nessun tipo di problema per la proiezione.