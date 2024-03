CdS – Post Osimhen, i principali nomi sul taccuino del Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della situazione legata a Victor Osimhen e alla sua partenza in estate. Il nigeriano, con ogni probabilità, lascerà il Napoli per accasarsi altrove. I 130 milioni della clausola, oltre ad essere un goloso bottino, spingeranno il Napoli a scegliere con grande attenzione il suo sostituto. Tra i nomi in lista figura Jonathan David, canadese del Lille. Seguono in questa lista il talentuoso Joshua Zirkzee del Bologna, su cui però vige un diritto di recompra del Bayern Monaco. Piace anche Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 del Lipsia. Sullo sfondo Santiago Gimenez, messicano del Feyenoord, club col quale ha totalizzato 24 gol e 5 assist in 34 presenze stagionali.