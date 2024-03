Con Zielinski promesso sposo dell’Inter dopo il mancato rinnovo, il Napoli è già a lavoro per sostituirlo. Come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, Georgiy Sudakov, 21 anni, è un obiettivo del Napoli da tempo. La società azzurra si è spinta ad offrire fino a 40 mln già nella scorsa finestra di mercato. Proposta rimandata al mittente, ma il Napoli non molla la presa e pianifica un nuovo tentativo a giugno.