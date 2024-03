CdS, verso Barcellona-Napoli: Calzona spinge su diversi aspetti per battere il Barça. Le ultime

Domani sera (ore 21:00) il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come sta preparando la partita Francesco Calzona. Il tecnico sta spingendo su degli aspetti in particolare per mettere in difficoltà il Barça, incitando i suoi a non avere paura degli avversari:

“Teorico del gioco offensivo, del calcio verticale e del furore intelligente. Ecco perché sta preparando la partita insistendo molto sull’aggressività, pressing alto e riaggressioni per trasformare le transizioni in ripartenze; e poi in ampiezza, verticalizzazioni, possesso veloce. Più di quanto non sia accaduto finora. Calzona non ha mai trascurato nulla. Pur privilegiando la base, il moltiplicatore di tutto il resto, del suo calcio: l’aggressività. Il Napoli, insomma, domani se la giocherà esattamente da slogan post Torino, “senza paura”. Pressione alta della prima linea, riaggressioni, rapidità. Ecco perché in campo è stata curata molto l’intensità; molto più di quanto non fosse accaduto con le due precedenti gestioni tecniche”.