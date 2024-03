L’allenatore Francesco Calzona ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio parlando della partita di domani contro il Barcellona.

“È chiaro che andare avanti in Champions è importante per mille motivi. È un palcoscenico dove chi fa il mio mestiere sogna di esserci. Noi andiamo Ii a giocarcela a viso aperto perché è nella nostra e nella mia mentalità. Dobbiamo fare di tutto per raggiungere l’obiettivo ma dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti”.