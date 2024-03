Del Genio: “Oltre Kvaratskhelia il Napoli è stato molto deludente. Calzona doveva osare ed inserire Simeone nel finale”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri Paolo Del Genio ha parlato alla fine del match giocato ieri sera tra il Napoli e il Torino. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia ha fatto tutto, l’XG, ha guadagnato e battuto i calci d’angolo, le punizioni e ha messo in difficoltà tutto il Torino, mentre il resto del Napoli è stato molto deludente. Calzona, che fino a questo momento aveva ricevuto da me solamente complimenti, considerando che il Napoli sta facendo una rincorsa disperata e con i pareggi non si va da nessuna parte, doveva togliere uno tra Lobotka ed Anguissa per inserire Simeone. C’è da rischiare questa mossa, non perché da l punto di vista tattico sia giusto o sbagliato, ma per la necessità data dal momento storico. Stiamo inseguendo squadre che in classifica si trovano molto più avanti di noi e per questo dobbiamo rischiare. Quando la partita torna in parità per me va fatto entrare Simeone al fianco di Osimhen e te la giochi con i duelli fisici per mettere in difficoltà il Torino. Non dico il Napoli facendo così avrebbe vinto, ma in questo momento storico ne hai la necessità”.