Speranza Europa per il Napoli dopo il passo falso della Fiorentina a Verona

Domani il Napoli terminerà, a Udine contro l’Udinese, la giornata 35 del campionato di Serie A. Questo pomeriggio la Fiorentina ha affrontato la difficile trasferta del Bentegodi, contro il Verona, anch’esso fortemente coinvolto nella lotta per la salvezza come l’Udinese. I veneti hanno conquistato tre punti cruciali, grazie alla vittoria per 2-1. A decidere l’incontro sono state le reti della sorpresa Noslin e di Lazovic, su calcio di rigore. Per la Fiorentina ha segnato Castrovilli. Per quanto riguarda la Champions League e l’Europa League, Milan e Bologna sono in buona posizione per ottenere la qualificazione alla massima competizione. Situazione simile per la Juventus, vicina al ritorno in Champions League. Il quinto posto, grazie al ranking UEFA, sarà conteso tra Roma, Atalanta – che però potrebbe qualificarsi anche tramite l’Europa League – e la Lazio di Tudor. L’allenatore che ha sostituito Sarri, precedentemente accostato anche al Napoli, sta ottenendo buoni risultati alla guida dei biancocelesti. Con la sconfitta subita a Verona, la Fiorentina rimane alla pari in classifica con il Napoli al ottavo posto. Gli azzurri hanno quindi la possibilità, contro l’Udinese, di superare la squadra di Italiano in classifica. La Lazio è più distante in classifica, con il pareggio ottenuto contro il Monza che la porta a +6 dal Napoli e dalla Fiorentina.