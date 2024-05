Il mercato del Napoli, soprattutto questa estate, deve essere accattivante per tappezzare i guai fatti sul mercato durante lo scorso anno. Uno dei disagi creati per via del mercato è stato quello di non rimpiazzare con un degno sostituto Kim dopo la sua partenza, lo stesso si potrebbe verificare con Zielinski creando un enorme buco a centrocampo considerando anche la partenza di Demme e l’incerta permanenza di Gaetano una volta rientrato dal prestito a Cagliari. Questi sono i nomi su cui punta il Napoli: Buongiorno (Torino), Dragusin (Tottenham), Luis Alberto (Lazio) ed En Nesyri (Siviglia) per il post Osimhen.