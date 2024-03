CorrSport su Calzona: “Al terzo tentativo ADL ha azzeccato l’allenatore, finalmente un Napoli per cui vale la pena soffrire”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport spende belle parole per il Napoli di Calzona, elogiando la prestazione degli azzurri di venerdì contro un Torino che riesce a strappare il pareggio in modo piuttosto fortuito. “Questo è il Napoli!” recita il quotidiano, che parla di “rimpallo fortuito in area di rigore” riguardo al goal di Sanabria che ha bloccato il match sull’1-1. “Anche se il Torino è una piccola Atalanta e fa un pressing a uomo che ottenebra qualunque ispirazione, continua il quotidiano, che aggiunge sulle note stonate della serata ‘Anche se Osimhen non è nella sua migliore giornata. Anche se Zielinski ha ormai la testa altrove. Questo è il Napoli che il Maradona attendeva”.

Riguardo al modo di giocare del neo-tecnico partenopeo, il quotidiano parla di un ritorno al Napoli Sarriano e Spallettiano, rivelando le caratterstiche ‘ritrovate’ degli azzurri e pungendo i due precedenti allenatori: “Gli azzurri sono ora una squadra Mobile, capace di allungare e accorciare la sua ragnatela senza slabbrarsi, con un possesso palla che è la sua cifra identitaria, con le verticalizzazioni sulla destra che bucano il coriaceo centrocampo granata. Una mediana così bene attrezzata avrebbe spezzato sul nascere la manovra prevedibile di Garcia e addormentato quella caotica di Mazzarri. Questo è il Napoli per cui vale la pena di soffrire, di sperare, di amare. Ma comunque sia, si chiuderà finalmente con dignità, se non in gloria. Perché stavolta De Laurentiis, al terzo tentativo, ha azzeccato la guida giusta. Lo vedi dal modo corale con cui il Napoli affronta l’assedio finale, fino al 97’..”.