Futuro incerto per Dragusin: il Napoli potrebbe riaprire le trattative per il giovane difensore rumeno

Il presidente Aurelio De Laurentiis voleva portare a Napoli un rinforzo importante, ma poi ha scelto un’altra squadra.

Il presidente Aurelio De Laurentiis voleva rinvigorire il Napoli dalle difficoltà, regalando a Walter Mazzarri dei rinforzi adatti al suo stile di gioco. La difesa è stata la vera criticità di quest’anno, con Natan – considerato il possibile successore di Kim Min-Jae – che non ha soddisfatto le aspettative. Tuttavia, considerando la sua giovane età – 23 anni compiuti a febbraio – ha ancora molto spazio per migliorare. Pertanto, il mercato di gennaio rappresentava l’opportunità per superare questa problematica. Certo che il presidente azzurro, insieme al suo gruppo dirigenziale, voleva portare alle pendici del Vesuvio Radu Dragusin. Il centrale rumeno si è distinto, in questa stagione, con una prima parte di campionato eccezionale con la maglia del Genoa. Tuttavia, il giocatore classe 2002 ha poi deciso di firmare per il Tottenham per cercare opportunità nella rinomata Premier League. Ma, purtroppo, il suo rendimento è stato deludente. Dragusin non è riuscito a farsi spazio nel team titolare, con Van De Ven e Romero che hanno consolidato i loro ruoli e, di conseguenza, ha avuto poche occasioni di giocare, con solamente 6 presenze in campionato e coppa. È per questo che il suo agente ha dichiarato che, se la situazione non cambierà, il difensore sarà costretto a lasciare la squadra londinese. E potrebbe anche riprendere una trattativa con il Napoli.