Buongiorno, il Napoli offre 35 milioni più bonus: la risposta del Torino

Il campionato non è ancora finito, ma il Napoli sta già guardando verso la stagione successiva. Alcuni giocatori azzurri potrebbero lasciare il club, ma verranno effettuati diversi nuovi acquisti. Sono stati individuati diversi profili per potenziare la squadra, tra cui Alessandro Buongiorno, che è tra i giocatori seguiti dalla dirigenza per rinforzare la difesa. Il Napoli avrebbe presentato una proposta al Torino, che però è stata respinta: la Premier League potrebbe intervenire e i giocatori del Torino sperano in una battaglia d’asta.

Il Corriere dello Sport scrive: “Trentacinque milioni più cinque di bonus sono l’offerta del Napoli al Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno, il capitano: una proposta enorme, decisamente importante e ricca, una rarità per le manovre del campionato italiano. Già. Eppure, la sua valutazione è da Premier: il Toro chiede 45 milioni per il suo difensore centrale, un tipo estremamente in gamba che è pure laureato in economia aziendale. Uno dei centrali più forti in circolazione da queste parti. Un leader della squadra che l’Atalanta, un’estate fa, aveva praticamente acquistato versando 25 milioni, salvo poi scontrarsi con la sua volontà di torinese, cuore granata e prodotto del vivaio di non muoversi. Sì, andava così 20 milioni fa. E ora c’è il Napoli che non molla ma che deve comunque fare i conti con la super valutazione del Torino. Convinto di potersi spingere oltre proprio perché Buongiorno è osservato con attenzione dai club inglesi”.