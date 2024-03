Ranieri: “Gaetano ha avuto un leggero risentimento all’adduttore, il suo arrivo è stato decisivo per tecnica e vede la porta”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri al termine della sfida contro la Salernitana, vinta per 4-2 dai suoi ragazzi, ha parlato del centrocampista Gianluca Gaetano. Il calciatore di proprietà del Napoli anche oggi ha brillato con una grande prestazione e segnando una gran rete, uscendo però per infortunio. Il tecnico romano lo ha voluto elogiare, parlando di quanto sia stato importante a gennaio il suo acquisto in prestito secco dagli azzurri. Queste le sue parole: “Gaetano aveva un leggero risentimento all’adduttore, così nel corso del primo tempo ho preferito sostituirlo. Il suo arrivo nel mercato di gennaio è stato decisivo, questo perché ha tecnica, serenità e riesce a vedere la porta, proprio per tutti questi motivi è stato un innesto importante”.