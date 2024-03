Bologna-Inter – Le formazioni ufficiali delle 18: i neroazzurri lasciano riposare Lautaro, rossoblù col solito Zirkzee

Alle ore 18 allo stadio Dall’Ara di Bologna si affrontano la squadra di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi primo in classifica. I neroazzurri prima della sfida di Champions di settimana prossima decidono di tenere a riposo Lautaro Martinez, e in attacco vengono schierati Sanchez e Thuram. Per il resto formazione solita del tecnico ex Lazio, che lascia riposare anche Dimarco e Pavard, sostituiti da Carlos Augusto e Bisseck. Dall’altra parte formazione tipo per Thiago Motta, che come punta schiera il solito Zirkzee, e alle sue spalle il trio formato dallo scozzese Ferguson, che ha recuperato dopo i problemi degli ultimi giorni, Saelemakers e Odgaard. Queste le formazioni ufficiali del match:

Bologna – Skorupski; Posch; Beukema; Lucumì; Kristiansen; Freuler; Aebischer; Odgaard; Saelemakers; Ferguson; Zirkzee

Inter – Sommer; Bisseck; Acerbi; Bastoni; Carlos Augusto; Calhanoglu; Barella; Mkhitaryian; Darmian; Sanchez; Thuram