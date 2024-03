Serie A – Termine le sfide delle 15: 3 punti fondamentali per Sassuolo e Cagliari, sconfitte sanguinose per Frosinone e Salernitana

Sono da poco terminate le sfide delle ore 15 di questo sabato di Serie A, che vedevano scontrarsi 4 squadre che lottano per non retrocedere. In Sardegna si sono sfidate Cagliari e Salernitana, con i granata che trovano l’ennesima sconfitta, che si rivela sanguinosa, soprattutto per il risultato dell’altro campo. I rossoblù si impongono sulla formazione campana col risultato di 4-2, andando prima in vantaggio per 3-0, per poi rischiare la rimonta dopo aver subito 2 reti nel giro di 120 secondi. A segno per la formazione di Claudio Ranieri nel primo tempo Lapadula e Gaetano, mentre nel secondo tempo è la doppietta di Eldor Shomurodov a regalare i 3 punti ai sardi. Nel mezzo delle due reti dell’attaccante uzbeko la Salernitana aveva trovato ben 2 reti, la prima segnata da Kastanos e la seconda da Giulio Maggiore tra il 56′ e il 58′, reti che però non sono valse punti importanti per la lotta salvezza. Il Cagliari con questa vittoria si porta a 26 punti, mentre i granata restano all’ultimo posto con 14 punti all’attivo.

Dall’altra parte a sfidarsi a Reggio Emilia il Sassuolo di Ballardini e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, con i neroverdi che trovano la prima vittoria sotto la nuova gestione tecnica. A decidere la sfida è la rete di Kristian Thorstvedt al minuto 58′, subito dopo che il Var aveva tolto un rigore ai ciociari. Questa vittoria è fondamentale per gli emiliani, che restano al penultimo posto in classifica con 23 punti, ma che si trovano a solo 1 punto di distanza proprio dal Frosinone 17esimo e dall’Udinese 16esimo che hanno 24 punti.