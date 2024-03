Tmw – Altra grande prestazione per Gianluca Gaetano con la Salernitana, per lui gol e un 7 in pagella

Altra grandissima prestazione nel Cagliari per Gianluca Gaetano, che nella sfida della Unipol Domus Arena contro la Salernitana trova la terza rete in maglia rossoblù. Per il centrocampista di proprietà del Napoli performance che gli vale voti alti dalla stampa, che ne evidenzia la capacità di legare i reparti. Per il ragazzo di Cimitile grandissima rete nel primo tempo, con Tuttomercatoweb che gli dà un 7 in pagella. Piccolo problema nel corso della prima frazione che lo porta però ad uscire al minuto 46′, sostituito da Eldor Shomurodov. Questo il commento del sito web: “Lega il gioco sulla trequarti, Manolas lo anticipa per un soffio ma colpisce in ripartenza al secondo tentativo. Fuori all’intervallo per un problemino da valutare”.