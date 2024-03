Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del mercato del Napoli sul post Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Io credo che De Laurentiis non farà l’errore di agire di testa propria nella scelta dell’attaccante. Tutti i nomi che sono stati fatti nell’ultimo periodo come vice Osimhen sono validi, ma credo che dei 120 milioni della clausola che potrebbe incassare il Napoli, ne verranno reinvestiti circa 40-50 milioni, quindi non mi aspetto crack clamorosi”.