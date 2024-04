La Repubblica – Napoli, per Conte poche speranze; Pioli in pole per la panchina azzurra

Nell’edizione odierna La Repubblica fa il punto sulla situazione della panchina azzurra e quindi sul prossimo allenatore del Napoli, i nomi sono sempre gli stessi anche se con il passare delle settimane il cerchio si sta stringendo sempre di più e il nome in pole sembra essere quello di Stefano Pioli, in uscita dal Milan: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri era in tribuna vip per Napoli-Roma e sta lavorando per il futuro, con Pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco – commissario tecnico del Belgio – e le residue speranze di un affondo per Antonio Conte”.