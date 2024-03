Meluso: “A Napoli ho la fortuna di avere una grande squadra con me, sugli arbitri…”

Mauro Meluso, ds del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Università degli Studi di Teramo a margine di un corso formativo. Ecco cosa ne pensa:

“Amo l’Abruzzo e la sua montagna, trovo sul Gran Sasso i giusti momenti di riposo e di condivisione con gli amici di sempre. La comunicazione è un tema delicato, oggi qualsiasi tipo di dichiarazione può essere male interpretata e viaggiare a grande velocità. Ci si deve confrontare con la realtà dei social media dove tutti si sentono autorizzati a dire qualsiasi cosa, nascondendosi dietro una tastiera. A Napoli ho una grande squadra che lavora dietro di me e mi segue nelle diverse esperienze. Ai dirigenti neofiti suggerisco la programmazione come metodo per affrontare in maniera ponderata le stagioni sportive e per evitare di disperdere risorse ed energie. Gli arbitri? Sono stato sempre un acceso contestatore della categoria ma ritengo che quando si trascende e si arriva a gesti di violenza si debbano applicare le massime pene non solo in campo sportivo ma anche in sede di giustizia ordinaria”.