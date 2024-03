Arbitri, si dimette uno dei componenti. Chi è ?

Continua a piovere sul bagnato la questione arbitri, sempre meno padroni del rettangolo di gioco. Sono arrivate anche le dimissioni di uno dei componenti. Si tratta dell’arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese ha rassegnato le dimissioni dopo il servizio delle Iene sul misterioso arbitro che ha rivelato a tutti cosa si nasconde dietro le decisioni degli stessi.

Ecco le sue parole:

Mi dimetto perché sono arrivato al limite. Non voglio discriminare nessuno, è una decisione personale. Mi dimetto dall’AIA ma lo faccio mostrando il mio volto, il mio unico volto. Qualcuno invece ha preferito parlare in incognito per rivelare a tutti la situazione.