Meret: “Poco attenti sul 2-2, ma prestazione positiva”

Alex Meret portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport alla fine della partita tra Napoli e Roma. Ecco le sue parole: “Siamo stati poco attenti sul 2-2, eravamo a riusciti a ribaltare von una grande gara, non abbiamo concretizzato molto e ci ha penalizzato la poca attenzione sul gol del pareggio. Anche quando giochiamo bene in questa annata non riusciamo a trovare la vittoria come nella passata stagione. Resta una prestazione positiva, bisogna chiudere bene quest’anno, abbiamo perso troppi punti“.

“C’è un pizzico di rabbia e frustrazione, perchè la stagione non è andata bene e ne siamo consapevoli. Per come la vedo io, non abbiamo tanti rimpianti. Abbiamo perso punti in partite dove potevamo sicuramente fare meglio, ma c’è sempre stato impegno. La partita con l’Empoli è stata una delle peggiori, avevamo il potenziale per fare di più, ma non si può cancellare ciò che abbiamo fatto e ora dobbiamo guardare al futuro“.

Conclude sul ritiro: “Allo spogliatoio piace stare con le proprie famiglie, è servito per staccare un po’ da tutto. I complimenti del presidente ci hanno fatto piacere, la prestazione c’è stata e dobbiamo farla in tutte le partite. La stagione è diversa da quella passata, subivamo poco e bisogna lavorare su questo. Io ho sempre dato il massimo, allenandomi al 200% per ripagare la fiducia del mister“.