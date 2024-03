Repubblica: “Napoli-Juve, ancora alcuni dubbi per Calzona. Zielinski risorsa preziosa da sfruttare fino a giugno”

Si avvicina la grande sfida che vedrà come protagoniste Napoli e Juventus, con una cornice spettacolare come il Maradona, riempito da 50mila tifosi azzurri, pronti a sostenere la squadra di Francesco Calzona.

L’edizione odierna de la Repubblica riporta i (pochi) dubbi di mister Calzona riguardo la formazione da schierare domani sera (ore 20:45) contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I dubbi citati riguardano principalmente la difesa: “Squadra che vince, potrebbe avere degli accorgimenti. È questa l’idea dell’allenatore che pensa a qualche novità rispetto al 6-1 rifilato al Sassuolo. I dubbi principali sono nel reparto arretrato. Le certezze si chiamano Di Lorenzo e Rrahmani. La terza dovrebbe essere Mathías Olivera, favorito nel ballottaggio con Mario Rui, reduce comunque da una buona prova al Mapei Stadium. Per l’altro centrale Calzona dovrà decidere tra la riconferma di Ostigard e il ritorno di Juan Jesus, rimasto a riposo contro il Sassuolo e quindi pronto a rientrare”.

Per quanto riguarda, invece, il centrocampo, il tecnico calabrese ha le idee chiare ma non esclude sorprese qualche ora prima dal fischio d’inizio: “Discorso simile pure in mediana. Traorè ha completato il terzetto con Lobotka e Anguissa, ma contro la Juventus ha avanzato la sua candidatura Piotr Zielinski che per Calzona è pienamente recuperato in campionato. Il polacco resta una risorsa preziosa fino a giugno e la scelta sarà soltanto tecnica”.

Nessun dubbio per l’attacco, il tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia pronto a far male ad una Juventus che cerca la vittoria al Maradona da ben 5 anni.