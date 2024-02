Ugolini: “Il lavoro dello staff di Mazzarri va riconosciuto, sono stati mesi per lavorare sulla condizione fisica”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘. Si è parlato del lavoro svolto da Walter Mazzarri nei suoi mesi a Napoli, di tutto ciò che ha fatto per la condizione fisica dei suoi calciatori. Queste le sue parole: “Va riconosciuto il lavoro dello staff di Mazzarri, che ha avuto dei mesi per lavorare sulla condizione fisica dei suoi calciatori. Ponderelli come preparatore atletico è di primissimo livello e ha così potuto aiutare a ritrovare la condizione, poi c’è Sinatti è un fenomeno e per questo i calciatori sono in buone mani. La squadra è contenta di come si sta lavorando a Castel Volturno. L’aspetto che mi è piaciuto di più è stata la capacità di riaggredire in alto, una cosa che quest’anno non si era praticamente mai vista. Si è rivista sia la riaggressione che un pressing molto alto. Per me contro la Juventus gioca Juan Jesus, che sì sbaglia contro il Cagliari ma come è stato detto da Calzona non è stato l’unico a sbagliare”.