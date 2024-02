De Maggio: “Si è rivisto il Napoli dello scorso anno, ho visto una squadra vera, si è rivisto finalmente il noi”

Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal’. Queste le sue parole: “Ho rivisto il Napoli della passata stagione, non prevaleva più l’io ma il noi, si è vista finalmente una squadra vera. Ci sono stati anche quei princìpi dell’anno scorso, come ad esempio la riaggressione. Abbiamo visto un gioco fluido e sono ritornati i campioni d’Italia, a cominciare da Osimhen e Kvaratskhelia per arrivare a Lobotka ed Anguissa. Calzona ha detto che crede nella qualificazione in Champions ed io mi iscrivo al suo partito. Dopo una vittoria come quella di ieri, credo che il Napoli debba riuscire a dare continuità. Non mi esalto, ma continuo a credere che col lavoro e con l’impegno tutto può accadere. Ora testa alla Juventus, ma meglio arrivarci con questo successo”.