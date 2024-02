De Laurentiis: “Osimhen è un calciatore fantastico, è fortissimo, ha una clausola rescissoria molto elevata”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni del Financial Times trattando molti argomenti. Tra questi c’è stato anche Victor Osimhen, della sua clausola rescissoria e del tipo di calcatore che è. Queste le sue parole a riguardo: “Osimhen è un grandissimo giocatore, ma questo si sa, è uno dei grandi giocatori che ha avuto il Napoli. Abbiamo avuto tante leggende come Cavani, Higuain, Cavani e Lavezzi, così come Mertens. Osimhen è un ottimo giocatore, ci sono tanti calciatori che sono innamorati del Napoli. Quello di Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che se ne sono innamorati e ci sono rimasti per tanto tempo, come Hamsik, che è rimasto per 11 anni. O come altri per otto anni. Ci sono altri invece che sono nel mirino dei top club come Real Madrid, Psg, dell’Arsenal, del Manchester City e del Chelsea. Queste squadre hanno tanti soldi, difficile trattenere i calciatori quando a volerli sono queste squadre. Soprattutto quando i tuoi poi hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati. Osimhen ha una clausola rescissoria molto alta”.