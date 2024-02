Salernitana-Monza – Le formazioni ufficiali della sfida delle 18: Liverani punta su Weissman in attacco

Alle 18 la seconda sfida del sabato di Serie A vede sfidarsi all’Arechi di Salerno la Salernitana di Fabio Liverani ed il Monza di Raffaele Palladino. Per il nuovo tecnico granata settimana scorsa è arrivata una sconfitta pesante per 4-0 contro l’Inter. che ha allontanato ancora di più la salvezza. Ora si proverà a trovare punti fondamentali per provare a recuperare terreno sulle squadre che si trovano davanti in classifica. Dall’altra parte i brianzoli sono in una situazione di classifica più tranquilla grazie all’11esimo posto e ai 33 punti conquistati fino ad ora. I campani puntano su Weissman come prima punta, sostenuta da Antonio Candreva e da Kastanos nel 3421. Dall’altra parte dal primo minuti ci sarà Djuric, sostenuto dal trio formato da Colpani, il 2005 Valentin Carboni e Dany Mota Carvalho. Queste le formazioni ufficiali del match:

Salernitana – Ochoa; Manolas; Pellegrino; Pasalidis; Zanoli; Basic; Coulibaly; Bradaric; Candreva; Kastanos; Weissman

Monza – Di Gregorio; Carboni; Marì; Izzo; Birindelli; Pessina; Gagliardini; Mota; Carboni; Colpani; Djuric