Eurorivali – Il Barcellona di Xavi torna a vincere in campionato, poker al Getafe e momentaneo secondo posto

Il Barcellona, avversario in Champions League del Napoli, ritorna in campo e batte il Getafe per 4-0 al Camp Nou, ripartendo subito dopo il pareggio del Maradona. Per la squadra blaugrana arriva subito il gol dell’1-0 nel primo tempo grazie a Raphinha, che riesce così ad indirizzare la gara. Nel secondo tempo arrivano poi altre 3 reti, la prima siglata da Joao Felix al minuto 53, mentre la seconda al minuto 61′ con Frenkie De Jong, che sfrutta l’assist di Raphinha. A partita ormai quasi conclusa arriva il poker firmato dal giovane Fermin. Con questa vittoria la squadra azulgrana si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, a soli 5 punti dal Real Madrid, che ha però una partita in meno.