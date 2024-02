Sosa: “Calzona ha lanciato un input alla squadra, ha detto alla squadra di non accontentarsi e di pressare alto”

L’ex attaccante del Napoli Pampa Sosa ha parlato ai microfoni di Tele A, nel corso del programma Azzurro Champions della sfida contro il Barcellona. Queste le sue parole: “Non l’avrei detto, ma in partita si è vista la volontà di Calzona di far pressare nuovamente la squadra in alto. Il tecnico ha dato degli input che la squadra è riuscita a cogliere. Non c’è stato tempo per allenare ma ha lanciato degli input. Qualche altro allenatore avrebbe trovato delle scuse, che non aveva tempo o che mancava qualcuno, Calzona invece ha detto almeno alla squadra di pressare alto, di non accontentarsi e con un po’ di precisione in più si poteva anche vincere la sfida, ma va bene così perché il Barcellona è una squadra piena di campioni. Da applaudire Calzona per gli input che è riuscito a dare alla squadra, il Napoli che ci ha provato ci ha fatto emozionare”.