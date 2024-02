Rossi: “Calzona ha avuto poco tempo per preparare la partita, in situazioni del genere solo Padre Pio sarebbe riuscito a sistemare”

L’allenatore Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Calzona e del pareggio di ieri sera contro il Barcellona. Secondo il tecnico in così poco tempo solamente un santo avrebbe potuto fare qualcosa per sistemare la situazione, complimentandosi col tecnico azzurro del gran lavoro fatto. Queste le sue parole: “Per preparare la sfida Calzona ha avuto pochissimo tempo, e quando è così puoi dire solo ai giocatori di giocare come si sa, dando poi indicazioni dalla panchina. Solo Padre Pio in due giorni sarebbe riuscito a sistemare tutto. Una volta che ho scelto il sistema di gioco posso metterci un correttivo, cambiare qualcosina, ma l’identità e il sistema rimangono lì e su quello si lavora. Poi se mi accorgo che non è idoneo allora si cambia. Se cambi tre allenatori in una stagione la colpa è della società, vuol dire che c’è qualche problema”.