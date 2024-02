Del Genio: “Togliere Kvara è stata una scelta azzeccata dal punto di vista tattica, al suo posto è entrato un gran giocatore”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato della sfida contro il Barcellona e del cambio di Kvartskhelia, che è stato sostituito dal danese Jesper Lindstrom. Queste le sue parole: “Io i giocatori come Kvaratshelia non li toglierei mai e li terrei sempre in campo, ma in qusìesto caso togliere Kvara è stata una mossa azzeccata dal punto di vista tattico, perché bisognava cambiare l’andamento della partita e Calzona ci è riuscito. Sento dire che Kvaratskhelia sta facendo una stagione disastrosta, invece secondo me nel disastro Napoli sta facendo una buona stagione, a parte qualche gol sbagliato di troppo. Al suo posto però entra Lindstrom, nazionale danese, finalista di Europa League, pagato 25 milioni di euro. Non è che togli Kvaratskhelia per mettere un difensore, ma metti un altro giocatore di grande qualità. Anche nelle altre squadre escono i grandi calciatori, soprattutto se non sono in serata come Kvara ieri”.