Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha fatto un tweet in cui ha parlato del cambio di guardia in casa Napoli e aggiornato sulla situazione di Marek Hamsik: “Aurelio De Laurentiis ha ringraziato Mazzarri per il lavoro svolto fino ad oggi … Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli fino a giugno prossimo. Il presidente è anche in attesa di una risposta da parte di Marek Hamsik al quale è stato offerto un ruolo nello staff tecnico. Questa mattina prima riunione operativa“.