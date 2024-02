Luciano Moggi, ex direttore generale, ha parlato sul quotidiano Libero dell’arrivo di Calzona e del possibile nuovo allenatore azzurro dall’estate 2024: “Il Napoli cambia ancora allenatore, il terzo dopo la partenza di Giuntoli. La mossa Calzona, ct della Slovacchia e storico vice di Sarri, potrebbe far pensare all’ennesimo colpo di scena di ADL per la prossima stagione: il ritorno sulla panchina napoletana di Maurizio Sarri”.