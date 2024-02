Pioli accostato al Napoli, Cardinale fa chiarezza: “Non cedo a una tentazione”

Nonostante il terzo posto e la vittoria contro il Napoli, tante sono le polemiche intorno a Stefano Pioli. Rumours di mercato indicano Conte come suo successore. Molte volte il tecnico emiliano è stato accostato al Napoli. Intanto, al Corriere della Sera Gerry Cardinale, presidente del Milan, spegne ogni critica. “Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a giocatori, staff, allenatore”, ha spiegato il numero uno del Milan. “Sarò soddisfatto quando vinceremo la Champions”, ha continuato. “Ma non essere contento in un certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa. Io dico: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, stiamo a vedere. Dobbiamo migliorare in tante cose, con gli infortuni per esempio. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore. Ma io non mi licenzierò, sarò qui per tanto tempo. Nessuno vuole vincere più di me”.