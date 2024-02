Tuttosport – Osimhen, si lavora per il recupero col Barcellona. I dettagli

Victor Osimhen è tornato solo giovedì sera dagli impegni con la nazionale nigeriana. Sconfitto in finale dalla Costa d’Avorio, non ha avuto giorni in più, ma la perdita dell’aereo a Istambul faceva presagire il peggio. Intanto, a Castel Volturno non c’è stato esito positivo: Victor salterà il Genoa. “È stanco ed è pure affaticato, – ha spiegato Tuttosport – per questa ragione lo staff medico e quello tecnico hanno programmato per lui una scheda di lavoro che lo aiuterà a ritrovare la migliore condizione per il match di mercoledì col Barcellona”. Palla allo staff azzurro, allora: il Napoli ha bisogno del suo bomber il prima possibile. Senza se e senza ma.