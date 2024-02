Repubblica – Attento Napoli, Gilardino recupera quel giocatore in grado di spaccare la partita. Il nome

Tra due ore Napoli e Genoa si sfideranno in un Maradona tutto esaurito. Vietato sbagliare per Mazzarri che ha un calendario apparentemente semplice davanti a sé, probabilmente l’ultima occasione per poter riacciuffare il quarto posto. L’edizione genovese di Repubblica analizza la sfida, sottolineando come i recuperi di Haps e Messias potrebbero far male al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Rispetto alla partita con i bergamaschi però l’allenatore rossoblù ritrova anche Haps e soprattutto potrà contare su un jolly come Messias che ha una settimana di allenamenti in più nelle gambe. Un giocatore in grado di spaccare le partite e creare scompiglio soprattutto nel nuovo ruolo da mezzala o esterno di centrocampo”.