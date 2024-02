Ranieri: “I ragazzi stanno dando il massimo. Gaetano? Vi dico la mia”

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Udinese-Cagliari. Il tecnico ha fissato il traguardo e ha speso elogi per i suoi ragazzi, tra cui Gianluca Gaetano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Proveremo a dare il massimo per raggiungere il risultato positivo. Premesso che sarà una gara molto difficile contro una squadra in grandissima condizione che nell’ultima gara è riuscita a battere una grande. Sappiamo quanto valgono, ma sappiamo anche quanto valiamo noi. L’Udinese è una squadra compatta bisogna tenere conto della loro fisicità e della loro euforia. L’Udinese gioca molto verticale, è terza per tiri dal limite. I ragazzi stanno sempre dando il massimo a volte a tradirli è proprio il troppo amore per la squadra. Da una parte Provedel ha fatto delle grandi parate, dall’altra in contropiede ci siamo esposti molto. Quello che dobbiamo fare è trovare il giusto equilibrio. “Siamo tra le squadre che tirano di più in porta in campionato spesso però abbiamo sbagliato la mira. Io cambio spesso i sistemi di gioco, non c’entrano col saper gestire o meno una partita e con la mentalità offensiva o meno. Gaetano si è calato perfettamente nella nostra realtà, ha buona velocità di esecuzione ed è veloce di testa, contro la Lazio ha segnato un gol meraviglioso. Luvumbo ci può dare fantasia, imprevedibilità e velocità, è una delle nostre armi. Oristanio sta recuperando piano piano, stiamo cercando di riportarlo alla condizione pre-infortunio, giorno dopo giorno lavorerà sempre di più per tornare a disposizione. Prati? Un leggero calo, essendo molto giovane e all’esordio in Serie A ci può stare, ma il suo valore è indiscutibile. Sulemana si è fatto male quando era al massimo della condizione, lo aspetto a braccia aperte dopo l’infortunio”.