Torino-Lecce formazioni ufficiali: Juric lancia Pellegri, Piccoli titolare per D’Aversa

Il Torino affronterà oggi il Lecce alle 19:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’obiettivo di Juric è quello di lottare per un posto in Europa. D’Aversa vuole portarsi più punti a casa possibile per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Torino nelle ultime 5 ha totalizzato 9 punti con 2 vittorie e 3 pareggi. Il Lecce ha totalizzato 3 punti con una vittoria e 4 sconfitte. Le ultime 5 partite tra le due compagini hanno visto un Torino trionfante con 4 vittorie e una sconfitta.

Formazioni ufficiali:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri. All: Juric

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Oudin. All: D’Aversa