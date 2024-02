Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dei sempre più vicini colpi a parametro zero Zielinski e Taremi per il 2024-2025 ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Salernitana:

“L’area tecnica sta lavorando, monitorando anche i calciatori prossimi allo svincolo. Su Zielinski confermo che c’è una grandissima attenzione da parte nostra, così come per Taremi. Vedremo in modo assolutamente trasparente di annunciare se la cosa si potrà concludere o no“.