Cds – Giuntoli nel 2019 incontrò Gasperini, i dettagli

Tra il 2011 e l’attuale annata, decisiva per il futuro del Napoli, si è verificato un episodio significativo nel 2019, durante il tramonto della prima stagione di Ancelotti. In quel periodo, il direttore sportivo Giuntoli si recò a Torino per incontrare Gennaro Gattuso, il preferito del presidente De Laurentiis per la panchina. Questo incontro può essere considerato come un modo per confermare la stima del Napoli nei confronti di Gattuso, un gesto di cortesia per mostrare il proprio interesse. Tuttavia, si è trattato solo di un breve incontro, un saluto e un arrivederci. Questo viene rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, evidenziando i cambiamenti nel panorama calcistico nel corso del tempo.