Napoli-Lecce – Biglietti in vendita: info e modalità di acquisto

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 15 Maggio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Lecce, sfida valida per la 38° Giornata di Serie A. Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

La vendita dei biglietti per la gara avverrà esclusivamente Online e si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

La SSC Napoli inoltre informa i propri tifosi che in occasione della partita Napoli vs Lecce, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore.

Entro le ore 17:00 di mercoledì 22 Maggio, ogni abbonato di curva B inferiore riceverà dall’indirizzo noreply@ticketone.it all’ indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione della fidelity card il nuovo segnaposto che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità

Prezzi:

FASE 1 – FIDELITY CARD

Settore Intero Fidelity Ridotto Fidelity U30 CURVE INFERIORI* 14 € 10 € CURVE SUPERIORI 20 € 14 € DISTINTI INFERIORI 25 € 20 € DISTINTI SUPERIORI 35 € 30 € TRIBUNA NISIDA 50 € 40 € TRIBUNA POSILLIPO 60 € 45 €

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Settore Intero Vendita Libera Ridotto U30 CURVE INFERIORI* 20 € 10 € CURVE SUPERIORI 25 € 14 € DISTINTI INFERIORI 30 € 20 € DISTINTI SUPERIORI 40 € 30 € TRIBUNA NISIDA 60 € 40 € TRIBUNA POSILLIPO 70 € 45 €

La tariffa “Under 30” è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 26/05/1994

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di mercoledì 15 Maggio 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 19 Maggio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (vendita libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 20 Maggio 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet.