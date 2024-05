Del Genio: “Conte potrebbe ripartire dal 4-3-3”

Il giornalista Paolo Del Genio ha condiviso sui social un post riguardante le presunte richieste di Antonio Conte al Napoli. Afferma che il denaro non sia una priorità, ma piuttosto interessanti sono le richieste di giocatori. Pare che Conte stia cercando un difensore, una mezzala (per giocare con tre centrocampisti), un esterno offensivo (per schierare tre attaccanti), e naturalmente un nuovo centravanti. Se le informazioni raccolte sono accurate, sembra che Conte stia pensando di adottare un modulo 4-3-3. Del Genio riflette sull’eventuale correttezza di queste informazioni, citando l’antico detto “aveva torto nel caso suo, ma in generale ha ragione San Tommaso”.