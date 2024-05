L’Atalanta di Gian Piero Gasperini batte la Roma nello scontro finale per un posto sicuro in Champions League, i bergamaschi si impongono per 2-1 grazie alla doppietta di De Ketelaere. La squadra nerazzurra sale al quinto posto a quota 63.

Inoltre il Bologna grazie alla vittoria di ieri contro il Napoli, e la vittoria dell’Atalanta sulla Roma, torna in Champions League (con due giornate d’anticipo) dopo sessanta anni. Anche la Juventus giocherà in Champions nella prossima stagione.