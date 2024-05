Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro Tv, piattaforma digitale della Figc: “La finestra sui nostri sportivi è sempre aperta, sulla loro passione che muove il calcio in Italia. Dobbiamo dare la sensazione di avere a che fare con professionisti serissimi, non con dei bambini viziati. Io sono qui a perfezionare queste convocazioni, per il 70/80% sono già fatte, ma c’è un 20% aperto per chi dimostra di volerne fare parte”.